Para esta segunda-feira, 13 de maio de 2024, a cidade de Santo Ângelo (RS) terá um dia de outono com temperatura variando entre 11°C e 18°C. O tempo estará nublado com chuva pela manhã e pode garoar durante a tarde e a noite. Não se esqueça de se proteger da chuva e do frio ao sair de casa!