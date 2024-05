Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Santana do Livramento (RS) para a próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 8°C e 19°C, com destaque para os dias 27/5 com máxima de 13°C e mínima de 8°C, 28/5 com máxima de 15°C e mínima de 9°C, 29/5 com máxima de 19°C e mínima de 8°C, 30/5 com máxima de 16°C e mínima de 7°C e 31/5 com máxima de 18°C e mínima de 9°C. Fique atento às condições do tempo e se proteja do frio intenso.