Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Santa Rosa (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 5°C e 25°C, com destaque para a quarta-feira, dia 22 de maio, quando a temperatura máxima será de 29°C. No entanto, a partir de quinta-feira, dia 23 de maio, a temperatura começará a cair, chegando a 5°C na sexta-feira, dia 24 de maio. Esteja preparado para enfrentar dias frios e úmidos, com possibilidade de chuva em alguns dias. Proteja-se da radiação UV e aproveite o que a cidade tem a oferecer!