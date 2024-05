Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Santa Maria (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 8°C e 20°C, com sensação térmica entre 6°C e 15°C. Não há previsão de chuva, e o vento irá soprar em direção ao Sudeste, Leste e Nordeste, com velocidades variando entre 1 km/h e 18 km/h. O índice UV estará elevado, indicando níveis muito altos de radiação UV. Fique atento às condições do tempo e se proteja adequadamente.