Este é o relatório do tempo para a cidade de Santa Maria (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 6°C e 24°C, com dias frios e outros mais amenos, típicos do outono. Esteja preparado para chuvas em alguns dias, mas aproveite o sol com muitas nuvens em outros. Fique atento às informações sobre a umidade relativa do ar e a radiação UV. Mantenha-se informado e proteja-se do clima.