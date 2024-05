Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Santa Cruz do Sul (RS) durante a próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 11°C e 16°C no dia 13/5/2024, entre 7°C e 14°C no dia 14/5/2024, entre 7°C e 15°C no dia 15/5/2024, entre 11°C e 15°C no dia 16/5/2024 e entre 12°C e 14°C no dia 17/5/2024. O dia 17/5/2024 será chuvoso, com uma probabilidade de 22% de chuva e um total de 24mm. Esteja preparado para um dia muito frio e chuvoso em Santa Cruz do Sul (RS).