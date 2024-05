Este artigo apresenta as previsões do tempo para a cidade de Salvador (BA) ao longo da próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 29°C e 31°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 24°C e 26°C. Os próximos dias serão marcados por sol com algumas nuvens, chuvas rápidas e períodos de céu nublado. Esteja preparado para enfrentar um tempo bastante úmido e com altos níveis de radiação UV.