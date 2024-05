Este é o relatório do tempo para a cidade de Salvador (BA) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 23°C e 31°C, com dias quentes e úmidos. A previsão para os próximos dias é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, com diminuição de nuvens na tarde. Na noite, o tempo ficará firme. Esteja preparado para as condições do tempo e aproveite o seu dia!