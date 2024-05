Este artigo apresenta as previsões do tempo para a cidade de Rio Grande (RS) na próxima semana, durante o outono. A temperatura variará entre 11°C e 20°C, com destaque para a sexta-feira, 31 de maio, que será bastante fria, com mínima de 14°C. O vento irá soprar em diferentes direções e intensidades, mas não há previsão de chuva para os próximos dias. Esteja preparado para um tempo bastante úmido ao longo da semana. Confira abaixo as previsões detalhadas para cada dia.