Confira a previsão do tempo para a cidade do Rio de Janeiro (RJ) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 19°C e 37°C. O tempo será predominantemente quente e úmido, com índice UV extremamente alto. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Esteja preparado para se proteger do sol e hidrate-se bem!