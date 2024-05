Nos próximos dias, o Rio de Janeiro (RJ) terá temperaturas variando entre 18°C e 28°C, com sensações térmicas entre suave e quente. Durante a semana, o tempo será predominantemente nublado, com possibilidade de chuva em alguns dias. O índice de raios UV será muito alto em todos os dias. Fique atento e se prepare para um tempo úmido e com temperaturas agradáveis durante o outono.