Este é o panorama do tempo para a cidade do Rio de Janeiro (RJ) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 21°C e 32°C, com sensação térmica variando entre 23°C e 34°C. Não há previsão de chuva, mas a umidade relativa do ar variará de 58% a 96%, tornando o tempo bastante úmido. Fique atento ao sol forte, pois o índice UV máximo será de 12, indicando níveis extremamente altos de radiação UV. Mantenha-se hidratado e aproveite o tempo quente!