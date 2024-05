Confira a previsão do tempo para a cidade do Rio de Janeiro (RJ) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará de 20°C a 37°C no dia 13/5/2024, de 22°C a 29°C no dia 14/5/2024, de 21°C a 28°C no dia 15/5/2024, de 20°C a 29°C no dia 16/5/2024 e de 23°C a 33°C no dia 17/5/2024. Fique atento às mudanças no tempo e proteja-se do sol intenso!