Este é o boletim do tempo para a cidade de Rio Branco (AC) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima varia de 28°C a 33°C e a temperatura mínima varia de 20°C a 23°C. O tempo será predominantemente ensolarado, com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias. Fique atento às mudanças no tempo e não se esqueça de se proteger do sol intenso.