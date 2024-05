Este é o panorama do tempo para a cidade de Recife (PE) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 24°C e 30°C no dia 20/5/2024, entre 24°C e 29°C nos dias 21/5/2024 e 22/5/2024, entre 26°C e 29°C no dia 23/5/2024 e entre 27°C e 29°C no dia 24/5/2024. Haverá sol com algumas nuvens, chuva passageira e períodos de nublado, com probabilidade de chuva e umidade relativa do ar elevada. Proteja-se do sol forte e mantenha-se hidratado.