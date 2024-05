Confira a previsão do tempo para Porto Alegre (RS) nesta próxima semana de outono. A temperatura variará entre 10°C e 18°C na segunda-feira (20/5), entre 11°C e 19°C na terça-feira (21/5), entre 16°C e 29°C na quarta-feira (22/5), entre 20°C e 23°C na quinta-feira (23/5) e entre 11°C e 15°C na sexta-feira (24/5). Fique atento às condições do tempo para se preparar e aproveitar a semana com segurança.