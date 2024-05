Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Pelotas (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima varia de 14°C a 19°C e a mínima varia de 6°C a 10°C. O sol estará presente em todos os dias, mas é importante se proteger do frio e dos raios UV, que estarão em níveis moderados a muito altos. Fique atento às informações sobre a velocidade do vento e a umidade relativa do ar. Acompanhe as previsões diárias para se preparar para o tempo em Pelotas (RS).