Para esta terça-feira, 7 de maio de 2024, em Pelotas (RS), o tempo será de outono, com a temperatura variando entre 17°C e 25°C. A cidade terá um tempo ameno, com uma temperatura máxima de 25°C e uma mínima de 17°C. Esteja preparado para um dia com tempo chuvoso e trovoada durante a noite.