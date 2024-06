Confira a previsão do tempo para o próximo final de semana em Passo Fundo (RS). No sábado, 1/6/2024, o tempo será de outono, com temperatura variando entre 8°C e 20°C. Já no domingo, 2/6/2024, a temperatura máxima será de 23°C, enquanto a mínima será de 11°C, também no outono. Aproveite o final de semana na cidade, mas não se esqueça de se proteger dos efeitos nocivos da radiação UV.