Confira a previsão do tempo para Palmas (TO) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 20°C e 34°C, com destaque para os dias 27/5 com máxima de 34°C e mínima de 23°C, 28/5 com máxima de 34°C e mínima de 22°C, 29/5 com máxima de 33°C e mínima de 22°C, 30/5 com máxima de 34°C e mínima de 22°C e 31/5 com máxima de 34°C e mínima de 20°C. Fique atento aos níveis extremamente altos de radiação UV e mantenha-se hidratado.