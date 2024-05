Confira a previsão do tempo para Palmas (TO) na próxima semana: a temperatura variará entre 24°C e 35°C durante os dias 20 a 24 de maio de 2024, no outono. Fique atento aos níveis extremos de radiação UV e na umidade relativa do ar, que pode deixar o tempo um pouco úmido. Proteja-se do sol forte e mantenha-se hidratado para aproveitar o tempo quente da cidade.