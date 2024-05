Este é o boletim do tempo para Natal (RN) nos próximos dias. Durante a próxima semana, o tempo será de outono, com a temperatura variando entre 24°C e 31°C. O tempo será predominantemente ensolarado, com algumas nuvens e pancadas de chuva em alguns dias. Esteja preparado para o calor intenso e a umidade elevada. Confira a previsão para cada dia: 27/5 - máxima de 30°C e mínima de 24°C; 28/5 - máxima de 31°C e mínima de 24°C; 29/5 - máxima de 30°C e mínima de 24°C; 30/5 - máxima de 29°C e mínima de 25°C; 31/5 - máxima de 30°C e mínima de 26°C.