Este artigo traz informações sobre o tempo em Natal (RN) para a próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 29°C e 30°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 24°C e 27°C. Haverá sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, com o tempo firme na noite. O vento sopra em direção ao Sudeste, com velocidade variando entre 11 km/h e 25 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 68% e 93%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar dias quentes e úmidos em Natal (RN).