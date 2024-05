Este é o panorama do tempo para a cidade de Manaus (AM) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 23°C e 33°C, com destaque para a máxima de 38°C na sexta-feira, 24/5. O tempo será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, com umidade relativa do ar variando entre 64% e 99%. Esteja preparado para enfrentar as variações do tempo e aproveite ao máximo os dias!