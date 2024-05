Este artigo traz as previsões do tempo para a cidade de Maceió (AL) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima oscilará entre 28°C e 30°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 24°C e 26°C. Haverá sol com algumas nuvens, chuva rápida e pancadas de chuva passageiras. O vento irá soprar em direção ao Leste e Sudeste, com velocidade variando entre 3 km/h e 25 km/h. O índice UV será muito alto, indicando a necessidade de proteção contra a radiação solar. A umidade relativa do ar será elevada, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar dias quentes e úmidos em Maceió (AL) nesta próxima semana.