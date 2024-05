Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Maceió (AL) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura irá variar entre 24°C e 29°C, com sensação térmica entre 30°C e 33°C. Haverá sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite. As condições do tempo serão típicas do outono, com dias quentes e úmidos. Fique atento na previsão do tempo e se proteja adequadamente.