Em Maceió (AL), nesta quarta-feira, a temperatura variará entre 24°C e 30°C, durante o outono. Prepare-se para um dia com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite, com muitas nuvens pela manhã. O vento irá soprar em direção ao Leste-Sudeste, com velocidade entre 16 km/h e 24 km/h. A umidade relativa do ar variará entre 65% e 88%, deixando o tempo bastante úmido.