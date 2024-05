Este é o boletim do tempo para a cidade de Macapá (AP) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 30°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 24°C e 25°C. O tempo será predominantemente ensolarado, com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite. O vento irá soprar na direção Nordeste, com velocidades entre 6 km/h e 16 km/h. Fique atento às mudanças no tempo previstas para a cidade e aproveite o seu dia!