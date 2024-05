Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Lajeado (RS). No sábado, dia 18/5/2024, no outono, a temperatura variará entre 11°C e 18°C, enquanto no domingo, dia 19/5/2024, também no outono, a temperatura ficará entre 12°C e 17°C. Há possibilidade de garoa no domingo, mas no sábado não há previsão de chuva. Esteja preparado para um fim de semana com temperaturas amenas em Lajeado (RS).