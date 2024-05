Este artigo traz informações sobre o tempo em Lajeado (RS) para a próxima semana, durante o outono. A temperatura variará entre 13°C e 17°C no dia 27/5/2024, entre 12°C e 16°C no dia 28/5/2024, entre 11°C e 20°C no dia 29/5/2024, entre 7°C e 19°C no dia 30/5/2024 e entre 9°C e 20°C no dia 31/5/2024. Não há previsão de chuva para nenhum dos dias. Esteja preparado para enfrentar dias com temperaturas amenas e umidade elevada em Lajeado.