Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Lajeado (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 15°C e 21°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 10°C e 14°C. Haverá chuva durante alguns dias, com possibilidade de acumulados significativos. Esteja preparado para enfrentar o frio e a umidade, e não se esqueça de se proteger da chuva. Fique atento às atualizações do tempo e planeje suas atividades com antecedência.