Confira a previsão do tempo para João Pessoa (PB) nesta próxima semana de outono: a temperatura variará de 24°C a 30°C, com sensação térmica entre 24°C e 34°C. Haverá sol com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e na noite, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva na tarde e na noite, e sol com aumento de nuvens de manhã, sem previsão de chuva. O vento irá soprar em direção ao Sudeste, com velocidades variando entre 10 km/h e 25 km/h. O índice UV será extremamente alto, variando de 10 a 11,7. A umidade relativa do ar variará de 72% a 97%, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar uma semana quente e úmida em João Pessoa.