Para esta sexta-feira, dia 3 de maio de 2024, em João Pessoa (PB), a temperatura varia entre 24°C e 31°C, caracterizando um dia de outono. Esteja preparado para chuvas rápidas durante o dia e na noite, com probabilidade de 57% e um total de 12mm de chuva. O vento sopra em direção ao Sudeste, com velocidades variando entre 10 km/h e 20 km/h. O índice UV será de 4,4, indicando níveis moderados de radiação UV. A umidade relativa do ar varia entre 66% e 87%, deixando o tempo com sensação de umidade.