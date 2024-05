Confira a previsão do tempo para Ivoti (RS) nesta próxima semana de outono: a temperatura variará entre 10°C e 21°C, com destaque para a quarta-feira (29/5) com máxima de 18°C e mínima de 8°C. O vento terá velocidade entre 1 km/h e 16 km/h, soprando em diferentes direções. Há possibilidade de chuva apenas na segunda-feira (27/5), com um total de chuva de 25mm. O índice de UV estará muito alto em todos os dias, variando entre 2,3 e 9,7. A umidade oscilará entre 59% e 100%, tornando o tempo úmido. Esteja preparado para enfrentar temperaturas baixas e proteja-se do sol em Ivoti.