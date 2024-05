Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Ivoti (RS) ao longo da próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 11°C e 19°C no dia 13/5, entre 8°C e 15°C no dia 14/5, entre 7°C e 15°C no dia 15/5, entre 12°C e 15°C no dia 16/5 e entre 12°C e 14°C no dia 17/5. Haverá chuva durante o dia e na noite nos dias 16 e 17/5, com probabilidade de chuva de 29% e 30%, respectivamente. No dia 13/5, a sensação térmica será entre 14°C e 20°C, enquanto nos demais dias variará entre 4°C e 17°C. Fique atento às condições do tempo e se prepare para a semana!