Este é o panorama do tempo para a cidade de Imbé (RS) na próxima semana: no outono, a temperatura variará entre 13°C e 28°C, com destaque para a quinta-feira, dia 9, quando a sensação térmica poderá oscilar de 10°C a 27°C. A semana começa com tempo quente e úmido, mas na quinta-feira há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Na sexta-feira, a chuva será mais intensa pela manhã. No fim de semana, as temperaturas ficarão mais amenas, com máxima de 20°C no sábado. Esteja preparado para as mudanças no tempo e acompanhe as atualizações da previsão.