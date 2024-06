Confira a previsão do tempo para Imbé (RS) nesta quinta-feira (30 de maio de 2024), durante o outono. A temperatura variará de 11°C a 19°C, com possibilidade de ventos de até 9 km/h na direção de Sul-Sudoeste. Não há previsão de chuva para o dia de hoje. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o dia!