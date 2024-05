Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Ijuí (RS): no sábado (18/5/2024), no outono, a temperatura variará entre 9°C e 15°C. Já no domingo (19/5/2024), também no outono, a temperatura ficará entre 7°C e 16°C. Mantenha-se informado e prepare-se para curtir o fim de semana com conforto e segurança.