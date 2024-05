Este é o boletim meteorológico para a cidade de Ijuí (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará de X a Y graus °C, com mínimas e máximas ocorrendo em diferentes dias. O tempo será de outono, com possibilidade de chuvas em alguns dias. Esteja preparado para as mudanças no tempo e não se esqueça de se proteger do sol, da chuva e da umidade.