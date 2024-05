Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Ijuí (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 8°C e 21°C, com destaque para a sexta-feira, dia 31 de maio de 2024, quando a temperatura máxima será de 21°C e a mínima de 11°C. As condições do tempo serão de outono, com dias úmidos e sensação térmica fria. Esteja preparado para as variações de temperatura e mantenha-se informado sobre as condições do tempo.