Este é o boletim do tempo para a cidade de Ijuí (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 6°C e 18°C, com destaque para a quarta-feira, dia 15 de maio, quando a temperatura máxima poderá chegar a 18°C. As manhãs serão bastante frias, com temperaturas mínimas variando entre 6°C e 14°C. As tardes serão mais amenas, mas ainda assim com temperaturas abaixo dos 20°C. Há previsão de chuva em alguns dias, com destaque para a quinta-feira, dia 16 de maio, quando são esperadas pancadas de chuva durante a tarde e na noite. Esteja preparado para enfrentar um tempo bastante úmido e frio em Ijuí (RS) nos próximos dias.