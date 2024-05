Confira a previsão do tempo para Ijuí (RS) nesta terça-feira, dia 14 de maio de 2024, durante o outono. A temperatura máxima será de 14°C e a temperatura mínima será de 6°C. A temperatura variará entre estes valores ao longo do dia, tornando a sensação térmica fria. Esteja preparado para enfrentar um dia com temperaturas baixas em Ijuí.