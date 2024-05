Este é o panorama do tempo para a cidade de Guaíba (RS) na próxima semana: o tempo será de outono, com a temperatura variando entre 12°C e 32°C. Ao longo dos dias, são esperadas chuvas passageiras e períodos de sol com algumas nuvens. Lembre-se de se proteger do sol e da chuva, e mantenha-se hidratado durante o dia.