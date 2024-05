Este é o panorama do tempo para a cidade de Guaíba (RS) na próxima semana: teremos temperaturas variando entre 12°C e 20°C, com sensações térmicas que podem chegar a 8°C. Não há previsão de chuva, mas a umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 59% e 100%. Esteja preparado para um tempo úmido e não se esqueça de se proteger adequadamente.