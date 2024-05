Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Guaíba (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 9°C e 20°C, com sensação térmica oscilando entre muito frio e suave. O outono trará dias frios e úmidos, com possibilidade de garoa em alguns dias. Esteja preparado para enfrentar um tempo instável e confira a previsão diária para se manter informado.