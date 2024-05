Este é o boletim do tempo para a cidade de Gravataí (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias de outono, a temperatura máxima variará de 32°C a 20°C, e a temperatura mínima variará de 18°C a 12°C. Haverá sol com muitas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, períodos de nublado com chuva a qualquer hora e um dia chuvoso. Esteja preparado para variações térmicas e chuvas, proteja-se do sol e mantenha-se hidratado.