Este é o panorama do tempo para a cidade de Gramado (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 16°C e 29°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 12°C e 17°C. Haverá possibilidade de chuva em alguns dias, com índice UV moderado e umidade relativa do ar elevada. Esteja preparado para um tempo bastante úmido e com variações térmicas ao longo da semana.