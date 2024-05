Confira a previsão do tempo para Goiânia (GO) na próxima semana: a temperatura variará entre 19°C e 34°C durante os dias 6/5 a 10/5, no outono. O vento irá soprar em direção Leste-Nordeste, com velocidade variando entre 8 km/h e 25 km/h. Não há previsão de chuva. O índice UV estará extremamente alto, variando entre 12 e 13. A umidade relativa do ar oscilará entre 34% e 78%, deixando o tempo um pouco úmido. Esteja preparado para dias quentes e ensolarados em Goiânia.