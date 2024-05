Este é o relatório do tempo para a cidade de Goiânia (GO) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará de 9°C a 33°C. Prepare-se para um tempo bastante variado, com sensações térmicas que oscilarão entre muito frio e quente. Fique atento às informações sobre a velocidade do vento, umidade relativa do ar e índice UV para se proteger do sol e aproveitar o melhor do tempo na cidade.