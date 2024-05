Confira a previsão do tempo para Goiânia (GO) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima oscilará entre 30°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 18°C e 19°C. O vento irá soprar predominantemente na direção Leste-Nordeste e Leste-Sudeste, com velocidade entre 1 km/h e 23 km/h. O índice de UV estará muito alto, variando entre 10,3 e 12. Não há previsão de chuva. A umidade oscilará entre 28% e 81%, proporcionando uma sensação de conforto e umidade. Fique por dentro das condições do tempo e aproveite a semana!